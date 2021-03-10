Çetin: "Tüm şehit anneleri adına elinizi öpmeye geldim"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2015 yılında PKK’lı teröristlerin roketli saldırıcı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Turanlı’nın annesi Kısmet Turanlı’yı ziyaret etti. “Siz bize şehitlerimizin emanetisiniz” ifadesini kullanan Çetin, “Tüm şehit anneleri adına sizin elinizi öpmeye geldim” dedi.

Başkan Çetin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annesi Kısmet Turanlı’yı ziyaret etti. Başkan Çetin, “Tüm şehit anneleri adına sizin elinizi öpmeye geldim. Her zaman yanınızdayız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Çünkü sizler bize bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin emanetisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman emrinizdeyiz” dedi.

Anlamlı bir günde şehit annelerinin hatırlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Şehit Polis Mustafa Turanlı’nın annesi Kısmet Turanlı, “Biz Soner Çetin Başkanı çok seviyoruz. Bizim için önemli bir kişi. Şehit annelerine böylesine değer vermeniz bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, ziyaretinde şehit annesine çiçek verdi ve Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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