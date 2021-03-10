Kilim silkelerken düşen kadının cenazesi adli tıptan alındı

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Adana’da oturdukları iki katlı evin damında kilim silkelerken düşerek hayatını kaybeden 9 aylık hamile kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Dün, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkeleyen 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Hammadi, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Genç kadının karnındaki kız bebek ise sezaryen doğumla hayata tutundu.

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Hasne Hammadi’nin cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının cenazesi toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığı’na götürüldü.

Hasne Hammadi’nin cenazesi alınırken eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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