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Karalar: "Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım"

İHA

Karalar: "Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesini ziyaretinde, “Kendime seçimden seçime halkı ziyaret eden başkan dedirtmem. Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım” dedi.
Ceyhan’da ilk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’i ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, Erdem ve Büyükşehir bürokratları ile birlikte sanayi sitesini gezdi. Sitedeki esnafla tek tek görüşen Başkan Karalar, sorunları dinledi.
Ceyhan’a her gelişinde moral bulduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Son bir ay içerisinde Ceyhan’a dördüncü kez geldim. Sanayi sitesinin yollarını yaptık ama görüyorum ki koronadan dolayı esnafın işleri hala kötü. Umarım en kısa sürede bu kötü günler biter. Halkımızın yüzü gülünce bizler çok daha iyi oluyoruz. Kendime seçimden seçime halkı ziyaret eden başkan dedirtmem. Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım” dedi.

"Pandemideki süreyi telafi edeceğiz"
Merkezdeki ziyaretlerin ardından sırasıyla Kurtkulağı, İncirli ve Sarımazı köylerine giden Başkan Zeydan Karalar, buralarda da muhtarlarla buluştu, halkın sorunlarını dinledi.
Sorunları dinlemeye, vatandaşla kucaklaşmaya geldiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:
“Görüyorum ki bir çoğunuz yol konusunda yaptığımız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyor, daha da eksiğinizin olduğunu belirtiyorsunuz. 30 sene yapılmayan yolları yapmak bize nasip oluyor ve eksikleri tamamlamak da yine bize nasip olacak. Biz belediyeyi sıkıntılar içerisinde devraldık. Bir çok işçi 34 ayda bir maaş alıyordu. Bu sorunu 9 ayda çözdük. Tam atağa kalkıyorduk korona belası ortaya çıktı. Korona ile birlikte gelirimiz yarıya düştü. Bütün bunlara rağmen hizmetleri var gücümüzle devam ettirdik. Şuna emin olun ki pandemi nedeniyle kaybettiğimiz zamanı çok çalışarak telafi edeceğiz. Pandemi sürecinde 3 bin personelimiz çalışamadı. Hep birlikte bu kötü günleri aşacağız ve bizler de sizlere hizmetleri katlayarak getireceğiz.”

Sinekle mücadele sürüyor
Sinekle mücadelede kesintisiz çalışma yaptıklarını da kaydeden Karalar, Adana’nın sivrisinek konusunda sıkıntılı bir bölge olduğunu ifade etti. Sıtmanın Türkiye’de Adana’da ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Karalar, “Adana’da sivrisineği tamamen bitirmek kolay değil. Aldığımız tedbirlerle sineği hissetmenizi en aza indireceğiz. Bu konuda kararlıyız ve çalışmamız aralıksız sürüyor. Çöp konteynerleri konusunda da ihaleye çıktık, en kısa sürede köylerimizdeki konteynerleri yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.

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