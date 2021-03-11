Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı: Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veterinerdir



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse gerektiğinde insanların kullandıkları ilaçları hayvanlar için yazma yetkisinin sadece veterinerlere ait olduğunu belirterek, "Doktora gidip köpeğe ilaç yazdırmak istemek, hasta çocuğu veteriner hekime götürmek gibi bir şey. Hayvanlara ilaç yazabilecek tek merci veteriner hekimlerdir" dedi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, bir doktorun insan dışındaki bir canlıya ilaç yazamayacağını, sağlık konusunda kimsenin yetkisi dışına çıkmaması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Bayrampaşa´daki Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezi´nde A.E. isimli kadın, iddiaya göre aile hekimi Dr. Faruk Çolakoğlu´ndan kendisine 'köpeğimin tedavisi için lazım' diyerek araç tutmalarına karşı kullanılan, yüksek dozlarda 'delirium' ve 'halüsinasyonlara' neden olan ayrıca reçetesiz satılmayan bir ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yazmasını istedi. İlacı veteriner hekiminin önerdiğini ama reçete şartı olduğu için alamadığını iddia eden kadın, doktorun "Sizin üzerinizden köpeğe ilaç yazamayız" cevabıyla karşılaşınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) şikayet etti. Olayın medyaya yansımasının ardından ise konuyu değerlendiren Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, doktorların etik olanı yapıp doğru karar verdiğini hayvanlara sadece veteriner hekimlerin ilaç yazabileceğini kaydetti.

Yaşanan olayı medyada okuyunca ilk olarak söz konusu kadının doktorlara kamera şakası yapmış olabilme ihtimalini düşündüğünü belirten Köse, olayın gerçek olmasının kendisini bir sağlıkçı olarak üzdüğünü anlattı. Doktora, köpek için ilaç yazma fikriyle gitmenin izahı olamayacağını belirten Köse, sağlığın hiçbir canlı için şakaya gelmeyeceğini ifade etti.

'SADECE VETERİNER HEKİMLER YAZABİLİR'

Veteriner hekimlerin gerektiğinde kedi, köpek ya da herhangi bir hayvan için insanların kullandıkları ilaçlardan yazma yetkisi olduğunu vurgulayan Köse, "Ama o yetki sadece veteriner hekimlere ait. Çünkü söz konusu bir hayvan. Arabamız bozulunca bile en iyi ustaya götürmeye çalışırken sağlık gibi çok ciddi bir konuda kedimizi, köpeğimizi doktora götürüp ilaç yazdırmayı istemek hasta çocuğu veteriner hekime götürmek gibi bir şey oluyor. Dediğim gibi doktor arkadaşlarımız doğru olanı yapmış" dedi.

`KENDİ ÇOCUĞUMA ENJEKSİYON DAHİ YAPMIYORUM´

Hekimlerin uzmanlık alanı dışında kalan bir canlının hastalığına müdahale etmesinin etik olmayacağını ifade eden Köse, kimsenin bir başkasının işini yapmaması gerektiğini kaydetti. Bu durumun yasal olmadığını da sözlerine ekleyen Köse, "Ben kendi çocuğuma enjeksiyon dahi yapmıyorum. Yapma yeteneğim var mı? Tabii ki var. Ama aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. Altını çiziyorum; yanlış dozda, yanlış zamanda, yanlış bir ilacı hayvanınıza verirseniz ölümüne neden olabilirsiniz. Herkes konuyla ilgili uzmana başvurmalıdır" diye konuştu.

`BU İŞ, VETERİNER HEKİMLERİN İŞİDİR´

Doktorlar olarak hastayı görmeden ilaç yazmadıklarını ve bu kuralın meslek için çok önemli olduğunu dile getiren Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe ise insan dışında bir canlıya ilaç yazmanın dolandırıcılığa gireceğini söyledi. Yazdırılmak istendiği tahmin ettiği ilacın, ağır bir ilaç olduğunu, insanlara dahi en gerekli durumlarda yazıldığını belirten Sebe, şunları kaydetti:

"Bir köpeğe yazmak söz konusu olamaz. Bu iş, veteriner hekimlerin işidir. Bizler bir evcil hayvana ne dozda verileceğini bilemeyiz."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-03-11 09:33:08



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