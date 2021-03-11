Adana´da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 cep telefonu ile kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentin girişindeki polis uygulama noktasında denetimler yaptı. Durdurulan şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 2 bin 446 kaçak puro, bin 70 paket kaçak sigara, bin 470 paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu, 26 kilo kaçak nargile tütünü, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-11 09:37:56



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