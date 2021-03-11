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Uyuşturucu sattıkları öne sürülen baba ile oğul yakalandı

DHA

Uyuşturucu sattıkları öne sürülen baba ile oğul yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği olan hapları sattıkları belirlenen Galip Yılmaz (63) ile oğlu Alper Yılmaz (38), polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi´nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüphelilerin Galip Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında uyuşturucu özelliği olan ve yeşil reçeteyle satılan 13 bin 678 hap ele geçirdi. Şüpheli baba ile oğul, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Galip Yılmaz´ın, ifadesinde, "Uyuşturucu hapları tanımadığım bir kişiden 40 bin lira karşılığı aldım. Satacaktım" dediği öğrenildi. Alper Yılmaz ise suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Alper Yılmaz ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-11 09:48:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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