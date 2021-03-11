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Kardeşini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden şartlı tahliyeyle çıkan ağabey evinde ölü bulundu

DHA

Kardeşini öldürdükten sonra girdiği cezaevinden şartlı tahliyeyle çıkan ağabey evinde ölü bulundu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 6 yıl önce uyuşturucu krizine giren ve kendisinden para istediği için kardeşini çıkan tartışmada tabancayla öldüren, geçtiğimiz mayıs ayında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Süleyman Boğa (36), evinde ölü bulundu. Boğa´nın şeker hastası olduğu ve bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü.
Olay, dün saat 15.00 sularında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi´nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl cezaevinden şartlı tahliyeyle çıkan Süleyman Boğa´dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Boğa´nın kapıyı açmaması üzerine durum polise bildirildi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis, Boğa´nın yatağında hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağırılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Boğa´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğa´nın şeker hastası olduğu ve bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü.
6 YIL ÖNCE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan Süleyman Boğa´nın, 11 Şubat 2015´te uyuşturucu krizine giren ve kendisinden uyuşturucu parası isteyen kardeşi İbrahim Boğa ile tartıştığı, çıkan kavgada da kardeşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olan Süleyman Boğa´nın, cinayeti gözyaşlarıyla anlattığı, "Uyuşturucu hayatını mahvetti. Eşinden ayrılıp, yanıma yerleşti. Sürekli para istiyordu. Para vermeyince silah çekti. Ya ben ölecektim ya da o. Böyle olmasını istemezdim" dediği bildirildi. Kardeşini öldüren Boğa´nın, çıkarıldığı mahkemece önce ağırlaştırılmış müebbet, sonra da iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından, Boğa´nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-11 10:22:09

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