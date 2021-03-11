Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı

Adana Valiliği, il merkezinde ve vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği yerlerde uçurtma uçurulmasının yasaklandığını duyurdu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, son zamanlarda vatandaşlar tarafından bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların, elektrik direklerine çarparak elektrik kesintisine ve elektrik arızalarına neden olduğu belirtildi. Bu durumun hem vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı yaşayan hasta vatandaşlar başta olmak üzere birçok vatandaşı mağdur etmekle birlikte elektrikli cihazlara zarar verdiği ve yangın riskini arttırdığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca yerleşim birimleri içerisinde bulunan Adana Havalimanının çevresindeki mahallelerde uçurulan uçurtmalar, iniş ve kalkışlarda uçakların uçuş güvenliğini ve hava trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Söz konusu durumlardan dolayı; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, enerji ve elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ve uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde vatandaşlarımızın ikamet ettiği ve iş yerlerinin bulunduğu yerlerde uçurtma uçurulması yasaklanmıştır" denildi.

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