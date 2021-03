Adana'da "mavi" seferberliği Adana Ticaret Odası, korona virüs risk haritasında sarı kategoride bulunan kent için üyelerini ve tüm Adana halkını kampanyaya destek olmaya çağırdı

Adana Ticaret Odası (ATO), korona virüs risk haritasında sarı kategoride bulunan kent için mavi seferberliği başlatarak, üyelerini ve tüm Adana halkını bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini anımsatarak, rehavete kapılmama konusunda uyarıda bulundu.

Menevşe, tedbirlere uyulduğu takdirde Adana’nın renginin “maviye” dönüşmemesi için hiçbir neden bulunmayacağını, bu nedenle Adana Valiliği öncülüğünde, Odalar Borsa ve AOSB olarak “Sen Bir Numarasın Sana Mavi Yakışır” sloganı ile kampanya başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılın 10 Mart tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır yaralar açtı. Telafisi mümkün olamayan can kayıplarımız oldu, telafisi uzun yıllar alacak ekonomik yaralar açıldı. Tüm ekonomik tahminler alt üst oldu. Her sektörü etkileyen bu virüs özellikle de hizmet sektörünü adeta yerle bir etti. Gerek hükümetimizin destekleri, gerekse TOBB tarafından hayata geçirilen projelerle açılan yaralar sarılmaya çalışıldı ve bu çaba devam ediyor. Kapalı işyerlerinden dolayı terk edilmiş kent görünümünü andıran cadde ve sokaklar şimdi eski günlerine dönmeye başladı. Ancak, tedbirli davranılmaz ise yeniden yasakların gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bundan dolayıdır ki gerek işyeri sahipleri gerekse müşteriler olarak kurallara azami ölçüde uymak zorundayız.”

Özellikle yiyecekiçecek sektöründe kayıtlı üyelerine seslenen Başkan Menevşe, kafe ve restoranlara getirilen kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi. Menevşe, aylardır kapalı kalan, kepenklerini açamayan, sadece gelal ve paket servis olarak hizmet verebilen işletmelerin yeni düzenlenen kurallar çerçevesinde açılmasının hem işletme sahipleri hem halk hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, koyulan; sosyal mesafe, açılışkapanış saatleri, HES kodu, misafir sayısı, hijyen ve maske gibi kurallara riayet edilmesinin azami önem arz ettiğinin altını çizdi.

Ülke genelinde 9 binlerin altına düşen günlük vaka sayısının tekrar 13 binler civarına yükselmeye başladığını da anımsatan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, açıklamasının devamında şu çağrıda bulundu:

“Bahar ayının verdiği coşku ile insanlarımız artık evlerine kapanmak istemiyor. Temiz ve bol güneşli havalarla hasreti gidermek istiyor. Önümüzdeki her yıl Nisan ayında geleneksel olarak coşkuyla düzenlediğimiz ancak, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Portakal Çiçeği Karnavalımız var. Bu yıl dijital platformlarda düzenlenecek Türkiye’nin tek sokak karnavalı olan bu karnavalımızı neden yeniden coşkuyla kutlamayalım. Bu hasreti tekrar yaşamak istemiyorsak, önümüzdeki yaz sezonunda sağlıklı günler geçirmek istiyorsak yapacağımız tek şey Maske Mesafe Hijyen üçlüsünü hayatımızın bir parçası yapmaktır. “Haydi Adana, Sen Bir Numarasın Sana Mavi Yakışır” diyor ve tüm üyelerimiz ile Adana halkımızı kampanyamızı desteklemeye davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.