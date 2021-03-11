Seyhan Belediyesi atıklara değer kazandırıyor Öğrencilere “Ayrıştır-Dönüştür-Kazandır” eğitimi

Seyhan Belediyesi, “AyrıştırDönüştürKazandır” sloganıyla atıksız yaşam bilincini çocuklara aşılıyor.

Sıfır atık yönetimiyle Seyhan’da, kağıtkarton, plastik, metal, cam, atık elektrikelektronik eşyalar, atık pil ve bitkisel atık yağlar belirli bir sistem içinde, kaynağında ve ilçenin farklı noktalarında yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezlerinde ayrı toplanıp, dönüştürülüyor, dönüştürülemeyenler ise bertaraf ediliyor. Semt pazarlarından geriye kalan organik atıkları, çim artıkları ve budanan ağaçların dal ve yaprakları, Seyhan Belediyesinin kompost tesislerinde gübreye dönüştürülerek hem atıklara değer kazandırılıyor hem çevre kirliliği önlenip tasarruf sağlanıyor.

Okulların yeniden eğitimöğretime başlamasıyla birlikte Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verdiği eğitim çalışmalarına yeniden başladı.

“AyrıştırDönüştürKazandır” sloganıyla atıksız yaşam bilincini çocuklara aşılamak için verilen eğitimlerin ilki Orhan Çobanoğlu İlkokulu’nda eğitimöğretim gören öğrencilere verildi. Eğitimde öğrencilere çevre, çevre kirliliği ve geri dönüşüm hakkında bilgilerin aktarılırken, bu bilinci geliştirecek armağanlar da verildi. Seyhan Belediyesi’nin Sıfır Atık Eğitimi Çalışmaları isteyen tüm okullarda yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Yaşamımız içerisinde bu farkındalığı uyguladığımız takdirde hem israfı önleyebilir, hem de doğal kaynakları koruyup, yeniyi üretmek yerine elimizde zaten var olan geri dönüştürülebilir atıkları kullanarak sınırlı orandaki doğal kaynaklarımızı koruyabilir ve enerjiden tasarruf ederek ekonomimize katkı sağlayabiliriz. Bu bizim insanlık görevimiz çünkü bu dünya hepimizin” dedi.

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