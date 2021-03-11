Belediye personeline yeni normalleşme semineri

Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilere yeni normalleşme sürecinde pandemi semineri verildi.
Türkiye’de ilk korona virüs bilgilendirmesini gerçekleştiren belediye olan Adana Büyükşehir Belediyesi bu kez de yeni normalleşme sürecinde çalışanlarını bilgilendiriyor. Makine İkmal Daire Başkanlığı Makine Onarım Şube Müdürlüğü personeline yeni normalleşmede pandemi anlatıldı.
Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş tarafından belediye çalışanlarına, dünyada ve ülkemizde korona virüs ile ilgili son bir yılda yaşananlar anlatıldı. Dr. Menteş, korona virüste alınması gereken tedbirleri bir kez daha tekrarlarken, yeni normalle sürecinde yapılması gerekenlerin de altını çizdi. Dr. Menteş aşılanma konusunda da çalışanlara bilgi aktardı.
Dr. Selahattin Menteş, yer yer uygulanan sınırlı normalleşmeye rağmen, maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz verilmemesi gerektiğini söyleyerek, henüz tehlikenin geçmediğini ve mücadelenin ilk günkü titizlikle sürdürülmesinin şart olduğunu aktardı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.