Adana'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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ADANA, (DHA)ADANA´da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, yapılan aramada 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma dönemine ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirdi.

Eserler, Adana Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-03-11 14:31:45



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