Bozuk balıkları vatandaşa yedireceklerdi

Adana'nın Kozan ilçesinde şehir dışından getirilip satılmak istenen 10 kilo bozuk balık ele geçirildi.

Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, ele geçirilen bozuk balıkların imha edildiğini, satıcılar hakkında işlem yapıldığını belirtti. Taş, "Halkımızın özellikle bu satıcılara dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü, el koyduğumuz balıkların bozulmuş olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın bilinen ve izin verilen yerlerden bu ürünleri tedarik etmesi sağlık açısından son derece önemlidir. Biz Zabıta Müdürlüğü olarak, bu konuda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.

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