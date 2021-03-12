Adana´da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir depoya yaptığı baskında, gümrük kaçağı 1 milyon 220 bin makaron ile şüpheli bir araçta yapılan aramada 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi´nde bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda, 1 milyon 220 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-12 09:41:52



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