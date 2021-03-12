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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 1 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Adana'da 1 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda 1 milyon 220 bin kaçak makaron ile 270 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde ve İncirlik park alanı uygulama noktasında bir araçta yaptığı aramada, 1 milyon 220 bin kaçak makaron ve 270 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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