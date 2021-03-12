Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisi önünde uyuşturucu satmış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden Emin O.´nun ise güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanenin acil servisi önünde uyuşturucu satışı yaptığı öğrenildi. Şüphelilerden Soner T.´nin ise polisin takibine takılmamak için uyuşturucuyu `horoz´ olarak şifrelediği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın torbacı olarak tabir edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, şüphelilerin adreslerine 9 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron desteğiyle evlere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin ele geçirildi.
ACİL SERVİS ÖNÜNDE UYUŞTURUCU SATIŞI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Emin O.´nun, kentteki bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Polisin, 3 aylık teknik ve fiziki takibine takılan Emin O.´nun, kendisini uyuşturucu almak için arayan kişileri, hastanenin acil bölümüne çağırdığı ve burada satış yaptığı öne sürüldü.
UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ `HOROZ´
Şüphelilerden Soner T.´nin ise polisin takibine takılmamak için uyuşturucu maddeyi `horoz´ olarak şifrelediği tespit edildi. Yapılan teknik takipte şüpheliyi, "Horoz var mı?" diyerek arayan kişilere Soner T.´nin de, "Elimde var. Sana kaç tane lazım?" dediği ve evine davet ettiği, burada uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi. Soner T.´nin evinde yapılan aramada horoz ya da kümes olmadığı ifade edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2´si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden Soner T. ile Emin O.´nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-12 09:57:42
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