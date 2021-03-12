Kozan Belediyesi kamkat üretiyor

Kozan Belediyesi, son dönemde tüketimi hızla artan C vitamini deposu olarak bilinen kamkat fidanı üretmeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilecek olan fidanlar için müdürlük çalışanları aşılama eğitimi aldı. Turunç fidesine aşılanan kamkat için belediye personellerine emekli Prof Dr. Hikmet Saygılı ve Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Aşılama Biriminden Ali Güvercin eğitim verdi.

Prof. Dr. Hikmet Saygılı, kamkatın daha önce süs bitkisi olarak yetiştirildiği fakat sonradan şeker hastalığı gibi birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle seri üretime geçildiğini belirterek “Biz de Kozan Belediyesi ile burada Kamkat üretimi için çalışıyoruz bence çok güzel bir girişim” dedi.

Aşılamayı, uygulamalı bir biçimde gösteren Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi aşılama biriminden Ali Güvercin ise Kamkat’ın turunçtan üretilmesinin dikkat edilmesi gereken bir detay olduğunun altını çizdi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan ise kamkat üretiminin hem sağlık için hem de ulusal bağlamda Kozan’ın tanıtımı için iyi bir girişim olduğunu belirterek, “Üretimi zor bir fide, inşallah emeklerimizin karşılığı olarak verimli bir hasat yapabiliriz” dedi.

Üretilen kamkat fidanları Kozan Belediyesi İştirakler Müdürlüğünce satışa sunulacak.

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