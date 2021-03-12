Üçüncü kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

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Adana’nın Kozan ilçesindeki bir inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi arkasında bulunan inşaat halindeki binanın 3. katında çalışan Ramazan Kılıçlı (29) merdivende dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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