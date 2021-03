Kısıtlama kalkınca halı sahalara koşan sporseverlere uyarı: Ani ölümlere neden olabilir

Can ÇELİKEser PAZARBAŞIYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, sporun insan vücuduna olan faydalarının tartışmasız olduğunu, ancak pandemi sürecinde vücudu hareketsiz kalan amatör sporcuların bir anda halı saha maçı gibi aşırı efor sarf edilecek bir spora temkinli yaklaşması gerektiğini anlattı. Çağlayan, "Özellikle orta yaş üzeri kişilerin halı saha maçı yapmadan önce vücudunu dinlemesi, kontrol etmesi gerekir. Burada en önemli nokta vücudu ısıtmak, hazır hale getirmektir. Aksi takdirde kalp krizleri, ritm bozukları hatta ani ölümlerle dahi karşılaşılabilir" dedi.

Futbolseverlerin amatör olarak ter döktükleri ve koronavirüs salgını öncesi boş saat bulmanın neredeyse imkansız olduğu halı sahalar, salgın sonrası tedbir amaçlı hizmete kapatıldı. Bu süreçte birçok amatör futbolsever halı sahalardan uzak kaldı. Tedbir kararları öncesi haftada bir hatta bazen iki maç yapan çoğu sporsever, vücutlarının alıştığı bu hareket düzenini geride bırakarak vakitlerini evlerinde geçirdi. Geçen hafta ise koronavirüs vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından kapalı olan halı sahalar saat 19.00´a kadar açık olmak şartıyla yeniden hizmete girdi. Aylardır halı saha maçı yapamayan futbolseverler de kısıtlı randevu saatlerini kaçırmamak için yerlerini ayırttı.

Sporu amatör olarak sürdürmenin insan vücuduna yararlı bir şey olduğunu fakat halı saha maçı gibi bir anda yüksek efor sarf edilen spor türlerini yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, halı saha tutkunlarına önemli uyarılarda bulundu.

'ANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR'

Salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin insanların `pandemi bitti´ düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çağlayan, koronavirüsün varlığını ve etkilerini her daim göz önünde tutarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Sporseverlerin de kısıtlamaların kalkmasıyla bazı şeyleri hiçe saymadan spor yapmalarının şart olduğunu kaydeden Çağlayan, "Bu spor dallarından biri de halı saha maçları. Halı saha işletmecileri bu sözümü sevmeyebilir ama biz kardiyoloji ekibi olarak halı saha sporuna sıcak bakmıyoruz. Bunun en önemli nedeni ise orta yaş ve üzeri insanların antrenman yapmadan halı sahaya gidip çekişmeli maçlara katılmasıdır. Bedeni spora alışmamış ya da uzun süredir spor yapmamış bir insan birdenbire böyle bir maç yaparsa, sonucunda ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp krizi hatta ani ölümle bile karşılaşabilir" dedi.

'MAÇ ÖNCESİ ISINMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Uyarılarının hiçbir şekilde insanlara 'spor yapmayın, halı sahaya gitmeyin' çağrısı olmadığını vurgulayan Çağlayan, sporun bilinçli yapıldığı sürece insan sağlığına zararı olmayacağının altını çizdi. Tek meselenin insanın vücudunu yapacağı spora önceden hazırlaması olduğunu söyleyen Çağlayan, "Sadece halı sahalar değil, herhangi bir spor etkinliği öncesi mutlaka vücudunuzu kontrol edin. Hazır olmadan başlamayın. Vücudun ritmini ve dayanıklılığını bilerek başlamanın faydası var. Maç öncesi ısınma hayati önem taşıyor. Maça yürüyerek gidilebilir. Pandemi sürecinde hareketsizliğe alıştığımız için temkinli davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

ERKEN YORULDULAR

Pandemi sürecinde uzun bir süre halı saha maçlarına ara verdiğini ve yeniden futbol oynamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Mete Şimşek (26) ise buna karşın ilk etapta koşmakta zorlandıklarını ve bazı arkadaşlarının maçın henüz 15´inci dakikasında yorulduklarını ve koşmayı neredeyse bıraktıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKEser PAZARBAŞIYusuf KANTARLI

2021-03-13 10:53:04



