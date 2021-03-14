Cezaevinden kaçan kadın katili 3 yıl sonra yakalandı

Adana’da 3 yıl önce cezaevinden kaçan şarkıcı Seda Özmen’in katili, infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, barlarda şarkı söyleyen Seda Özmen (22), 23 Mayıs 2005'te tabancayla öldürülerek, cesedi Mıdık Mahallesi'ndeki portakal bahçesine atıldı. Katil zanlıları, Seda'nın cep telefonunu ve altın zincirini de alarak kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturma sonunda katil zanlıları Habip B. ve H.D. (28) yakalanarak tutuklandı. Habip B. ve H.B. yargılandıkları Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2008'de cinayetin asıl faili belli olmadığı gerekçesiyle 10'ar yıl hapse mahkum edildi. Öldürülen şarkıcının ailesinin temyiz başvurusu üzerine karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Habip B.'ye eksik ceza tayin edildiği, H.D.’nin ise ise delil yetersizliğinden beraat etmesi gerektiği yönünde bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine H.B. tahliye edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan ve karar duruşmasına çıkan Habip B., son savunmasında suçlamayı yine kabul etmedi. Şarkıcı Seda ile birlikte olduğunu kabul eden Habip B., "Benim tanıdığımda evden kaçmıştı. Para karşılığı aşk yapıyordu. Birlikte yaşıyorduk. Ancak istediği zaman gidip gelirdi. Kendisini olay günü telefonla aradığım ve tehdit ettiğim doğru değil. Kesinlikle ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum" diyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, katil zanlısı Habip B.'yi 'kasten öldürme suçundan 20 yıl hapse mahkum etti. H.D. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ancak Habip B. 2018 yılında açık cezaevine çıkar çıkmaz firar etti. 3 yıldır firarda olan kadın katili yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Yapılan çalışmada hükümlünün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü kaçmak isterken infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardında önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

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