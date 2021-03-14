Engelli araçları tamir ediliyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla belediye şantiyesinde kurulan akülü tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesinde ilçedeki engelli bireylerin eli ayağı olan araçların tamiri ve bakımı yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde engelli bireylere yönelik tekerlekli sandalye onarım atölyesi kuruldu.

Atölyede garanti süresi sona ermiş akülü tekerlekli sandalyelere, akü, tekerlek, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği ücretsiz yapılıyor.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli bireyler, (0322) 321 61 61 numaralı telefondan veya belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden temas kurabiliyorlar.

Arızalı akülü sandalyeleri evlerden alan belediye ekipleri, şantiyede bakım onarımı yapılarak kullanıma hazır hale getirilen araçları tekrar evlere bırakıyor.

Belediyenin bu desteğinin, kendileri için çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan engelli bireyler, daha önce böyle bir uygulama olmadığı için çok zorlandıklarını belirterek Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

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