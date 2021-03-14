Kadınlara "hijyen paket" desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlara "hijyen paket" desteği

İHA

Kadınlara "hijyen paket" desteği

Seyhan Belediyesi dezavantajlı mahallelerde yaşayan “ihtiyaç sahibi” vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise Seyhan Belediyesi’nden talepte bulunan dezavantajlı mahallelerde sosyal yardıma ihtiyacı bulunup kadınlara “hijyen paketi” desteği veriyor.
Dağıtılan hijyen paketleriyle, şiddete uğrayan ve ihtiyaç sahibi kadınların ekonomik açıdan önemli bir maliyet olan hijyenik ürünlere erişimi sağlanıyor.
Önemli bir maliyet olan hijyen ürünleri konusunda aile bütçesinde destek olunurken, korona virüsle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan hijyen konusunda duyarlılık oluşturuluyor.
“Krem, bulaşık deterjanı, el sabunu, banyo sabunu, tuvalet kağıdı, antiseptik dezenfektan, diş macunu, diş fırçası, pamuk, kulak çöpü, şampuan, kadın bağı, tırnak makası, küçük ayna, havlu, lif, günlük ped ve çöp torbası”ndan oluşan hijyen paketleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde Seyhan Belediyesi’ne başvuruda bulunan 1000 ihtiyaç sahibi kadına ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Engelli araçları tamir ediliyor
YEREL HABERLER Engelli araçları tamir ediliyor
Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten engelli çocuğa doğum günü sürprizi
Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis yakaladı
YEREL HABERLER Şarkıcı Seda'nın katili cezaevinden firar etti, polis ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Adana'da 112 çalışanlarına işaret dili eğitimi Engelsiz acil sağlık hizmetleri için “Konuştur Parmakları" projesi kapsamında 20 personele "İşaret Dili Tercümanlık ve Eğitmenlik Eğitimi" veriliyor
YEREL HABERLER Adana'da 112 çalışanlarına işaret dili ...
Cezaevinden kaçan kadın katili 3 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçan kadın katili 3 yıl sonra yakalandı
Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" başarısı 23 yaşındaki Jin Dawod, yaşadığı acılar ve psikolojik sorunlardan yola çıkarak, iş fikri geliştirip "ilham veren girişimci" olmayı başardı Jin Dawod, psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanlara istediği dilde, zama,nda ve yerde video görüşmesi ile terapi sağlayan mobil uygulaması ve web sitesi PEACE Projesi'ni hayata geçirdi
YEREL HABERLER Savaş mağduru Suriyeli genç kızın "ilham veren" ...
Kızılay'dan köy okullarına destek
YEREL HABERLER Kızılay'dan köy okullarına destek
Prof. Dr. Narlı: Koronavirüslü anne adaylarının erken doğum riski fazla
YEREL HABERLER Prof. Dr. Narlı: Koronavirüslü anne adaylarının erken ...
Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sünnet düğününde kanlı tartışma. 1 ölü, 2 yaralı
Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da düğün sonrası bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ...
Samet Aybaba: “Camiaya hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Samet Aybaba: “Camiaya hayırlı olsun”
Orhan Çıkırıkçı: “Yolumuza bakacağız, Adana Demirspor’u tebrik ederiz”
YEREL HABERLER Orhan Çıkırıkçı: “Yolumuza bakacağız, Adana ...
Adana Demirspor - İstanbulspor: 2-0
YEREL HABERLER Adana Demirspor - İstanbulspor: 2-0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk ...
Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da eş zamanlı operasyonda 282 bin 900 ...
"Servet Anne" operasyonunda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe 282 bin adet ‘captagon hap’ ele geçirildi: 8 gözaltı Adana polisi, operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesine ithaf ederek ‘Servet Anne’ yazdı Vali Süleyman Elban: “Son dönemde bu kadar büyük çaplı ‘captagon hap’ yakalanmamıştı”
YEREL HABERLER "Servet Anne" operasyonunda uyuşturucu tacirlerine ...
Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden anne, büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Yangında, çocuklarının evde mahsur kaldığını zanneden ...
Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli etti Adana’da evde çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken mahalle sakinlerinin evden çıkardığı çocuklarını göremeyen kadın sinir krizi geçirdi Yaklaşık 200 kişilik gurup, ev yangınını film seyreder gibi izledi
YEREL HABERLER Yangından etkilenip ağlayan çocuklarını teselli ...
Şırdancıda 28 müşteriye kısıtlamayı ihlalden ceza kesildi, iş yeri sahibi ve çalışanlar taşkınlık yaptı
YEREL HABERLER Şırdancıda 28 müşteriye kısıtlamayı ihlalden ceza ...
Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şok etti
YEREL HABERLER Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şok etti
İcra şebekesi operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER İcra şebekesi operasyonuna 2 tutuklama