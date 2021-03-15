Kızılay’dan “korona terapisi” Türk Kızılay’ı Adana Şubesi yeni tip korona virüs nedeniyle psikolojik sorunların giderilmesi için mahalle mahalle gezerek toplu terapi başlattı

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi yeni tip korona virüs nedeniyle psikolojik sorunların giderilmesi için mahalle mahalle gezerek vatandaşlara yönelik toplu terapi başlattı.

Yeni tip korona virüsün Türkiye’de ilk görülmesinin ardından 1 yıl geçti. Bu süreçte 2 milyon 879 bin 390 kişi hastalığa yakalanırken, 29 bin 489 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle eğitimöğretim uzaktan devam ederken, birçok kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu nedenle eve kapanan vatandaşlar psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi de bu kapsamda hazırladığı projeyle psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanları mahalle mahalle gezerek toplu terapilere başladı. Uzmanlar, mahallede uygun okul ve toplantı salonlarında vatandaşları pandemi kurallarına göre bir araya getirerek virüse karşı psikolojinin nasıl sağlam kalması ve etkilenildiğinde neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.

Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, “Bir taraftan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderirken, diğer taraftan da halkımıza temizlik malzemesi ve maske dağıtımımız devam ediyor. Bu pandemi sürecinde gördük ki ailelerimize psikososyal destekler veriyor olmamız gerekiyor. Toplum bilimciler, psikologlar ve sosyologlar marifetiyle ilçe ilçe gezerek bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün, pandemi süreci içerisindeki ebeveyn ve çocuk ilişkisiyle ilgili sunumlarla vatandaşlarımızın rahatlamasını sağlayacağız. Bugün, pandemi sürecinde nasıl davranmamız gerektiğini ve aile ilişkilerimizi nasıl çözebiliriz anlamında eğitimler vereceğiz” dedi.

Psikolog Emre Köse ise, “Ebeveynlerimiz pandemi sürecinde evde daha çok vakit geçirdikleri bu dönemde çocuklarına olan bakış açılarıyla ilgili davranışları, tutumları ve iletişim becerileri noktasında piskososyal destek açıdan hem ailelerimizi hem de çocuklarımıza nasıl fayda sağlayabiliriz diyerek toplandık. Yapılan araştırmada, pandemi sürecinde ailelerle ilgili problemlerin daha çok arttığı gözlemlenebiliyor. Bizim buradaki amacımız ilk olarak çocuklar, bu süreçte evde geçirilen zamanı daha sağlıklı geçirmeleri için aileleri bilinçlendiriyoruz. Ebeveynlerin sergilemiş olduğu tutumlar çocukların hayatını şekillendirebiliyor” diye konuştu.

Koronayı yenen Zübeyde Kılıçarslan ise “Pandemi süreci bizi psikolojik olarak etkiledi. Kayınvalidem ile ikimiz korona hastalığını beraber geçirdik. Bu süreçte torunlarımı, çocuklarımı ve yakınlarımı göremedim bu yüzden psikolojimi çok etkiledi. Kızılay’ın bu uygulaması için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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