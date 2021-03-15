Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 12 ayrı adrese yapılan baskında, 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi tedbirlerine uymamaktan toplam 692 bin 40 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bazı kahvehanelerin açık olduğu ve bazı evlerde de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Polisin, suçüstü yakaladığı 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi kurallarını ihlalden 692 bin 40 lira para cezası kesildi. Ayrıca 18 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-15 10:01:31



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