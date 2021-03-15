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Şener Şen´in doğduğu öne sürülen tarihi ev, esnafı tedirgin ediyor

DHA

Şener Şen´in doğduğu öne sürülen tarihi ev, esnafı tedirgin ediyor


Yusuf KANTARLIGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in 1941 yılında dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana´da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü. Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı.
'RİSK TAŞIYOR'
Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti. Sabri Çağın, "Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz" dedi.
'RESTORE EDİLSİN'
Bir diğer esnaf Muhammet Yılmaz ise evin 10 yıldır bakımsız olduğunu ve başka bir esnafın aracına binadan tahta parçaları düştüğünü belirterek maddi hasara neden olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Tek istediğimiz evin restore edilip insanların ziyaretine açılması´´ diye konuştu.
YETKİLİLER, ŞEN AİLESİNE ULAŞAMADI
Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin ulaştığı Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydetti. Yetkililer, binanın tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak yaptıkları araştırmada bir sonuca ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-15 12:49:34

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