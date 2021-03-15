Saim Bey kabri başında anıldı

Osmaniye’de Mamure Tren İstasyonu’nun işgali sırasında 18 Kasım 1920 tarihinde Fransızların attığı bomba sonucu şehit olan Saim Bey mezarı başında anıldı.

Henüz 24 yaşındayken Kozan, Feke, Saimbeyli ve çevre ilçelerin düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan Kaymakam Saim Bey, Fransızların Mamure Tren İstasyonu’na yaptığı bombalı saldırıda 18 Kasım 1920’de şehit düşmüştü.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit düşen Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un cenaze töreni nedeniyle ertelenen program için Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz beraberinde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ile birlikte Kozan’a geldi. Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Müftüsü Celil Karaca ve Tarihi Hoşkadem Cami İmamı Abdurrahman Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Kozan Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz’ın okuduğu Kur’anı Kerim ve yaptığı dua ile etkinlik son buldu.

Saim Bey’i anma programında konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Osmaniye ilimizde Mamure Tren İstasyonu’nu Fransız işgalinden kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber orayı kurtarmaya gelen Kaymakam Saim Bey şehit olmuş. Biz, bugün Mamure Tren İstasyonu’nda şehit olan Kaymakam Saim Bey’i kabri başında andık. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz üniversitede dönem arkadaşı olan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ı da makamında ziyaret etti.

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