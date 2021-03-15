Başkan Erdem: "Dr. Mehmet Ertane’nin adını bir parka vereceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: "Dr. Mehmet Ertane’nin adını bir parka vereceğiz"

İHA

Başkan Erdem: "Dr. Mehmet Ertane’nin adını bir parka vereceğiz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, korona virüsten hayatını kaybeden Acil Tıp Asistanı Dr. Mehmet Ertane’nin adını parka vereceklerini söyledi.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, sağlık emekçilerini yalnız bırakmayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yakalandığı korona virüsten hayatını kaybeden Acil Tıp Asistanı Dr. Mehmet Ertane’nin mezarını ziyaret ederek güne başladı. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Ertane’nin mezarına karanfil bırakarak dua okuyan Başkan Erdem, daha sonra Ertane ailesini ziyaret etti. Dr. Mehmet Ertane’nin annesi Mehriban ve babası Mehmet Ertane’ye üzüntülerini dile getiren Başkan Erdem, “Kahraman doktor evladımızın adını yaşatmak bizim boynumuzun borcu. İsmini bir parkımıza vererek ona ve sağlıkçılarımıza olan minnetimizi göstereceğiz. Bu vesile ile hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına rahmet, ailelerine sabır ve metanetler diliyorum” dedi.
Ceyhan Devlet Hastanesi ve Özel Çınar Hastanesi’ndeki doktor ve hemşireleri ziyaret eden Başkan Erdem, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak çiçek takdim etti. Hastanede bulunan hasta yakınları ile sohbet ederek, tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.
Başkan Erdem, İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci ve ekibine ziyarette bulundu. Başarılı çalışmaları ve pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı Cebeci ve ekibine teşekkür eden Başkan Erdem, çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Erdem, “Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Salgın döneminde insanüstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdem günün sonunda Ceyhan’da bulunan 112 istasyonlarını ziyaret etti. Ambulans içinde hastaneye ulaşana kadar hastalara acil müdahale yapan sağlık personeli ve Acil Tıp Teknisyenlerinin bayramını kutlayarak, hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan’da sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Kozan’da sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı Emrah Bayraktar: "Umarım Adanaspor hak ettiği iyi noktaya gelir"
YEREL HABERLER Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı Emrah ...
Adana’da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü
YEREL HABERLER Adana’da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere ...
Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu
YEREL HABERLER Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde ...
Saim Bey kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Saim Bey kabri başında anıldı
Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilkokul öğretmenini Adana'nın Kozan ilçesinde bulup ziyaret etti Vali Yılmaz: "Okulu biz öğretmenimizle çok sevdik. Öğretmenin ilk dokunuşu çok önemli"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz'dan 40 yıllık vefa Osmaniye Valisi Erdinç ...
Şener Şen´in doğduğu öne sürülen tarihi ev, esnafı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Şener Şen´in doğduğu öne sürülen tarihi ev, esnafı ...
Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü ...
Yüreğir'de çocuklar kitapla buluşuyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de çocuklar kitapla buluşuyor
Adana´da, Kobani eylemlerini organize eden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana´da, Kobani eylemlerini organize eden 2 kişi ...
Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Çelik kasadan 100 bin TL çalan hırsızlar yakalandı
"Orhan Kemal’in Adana’sı" kitabı çıktı
YEREL HABERLER "Orhan Kemal’in Adana’sı" kitabı çıktı
PKK’ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER PKK’ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına ...
Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıldönümü kutlandı
Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp emekli noteri 2 ...
Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar baskınlarında 237 kişiye 692 bin lira ceza
Endemik bitkiler eterik yağ ihracatını arttıracak Kimya Vadisi'nde ilk başta deneme amaçlı olarak okaliptus, defne ve kekik yaprağından eterik yağ elde edildi Kimya Vadisi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin: “Eterik yağları ihraç edilebilecek hale getireceğiz”
YEREL HABERLER Endemik bitkiler eterik yağ ihracatını ...
Kızılay’dan “korona terapisi” Türk Kızılay’ı Adana Şubesi yeni tip korona virüs nedeniyle psikolojik sorunların giderilmesi için mahalle mahalle gezerek toplu terapi başlattı
YEREL HABERLER Kızılay’dan “korona terapisi” Türk Kızılay’ı Adana ...
Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: “Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız” Adana polisi kahvehaneye çevrilen bir eve baskın yaptığı sırada ev sahibinin “Kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız” demesi dikkat çekti Baskınlarda toplam 176 kişiye 672 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: “Kumar ...
Sahte polis emekli noteri 2 milyon lira dolandırdı Adana polisi emekli noteri FETÖ tehdidiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı mağdur ile birlikte işbirliği yaparak 162 bin sahte Euro verip Şanlıurfa’ya kadar takip edip yakaladı Gözaltına alınan ve birbirini suçlayan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte polis emekli noteri 2 milyon lira ...
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
YEREL HABERLER 90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre ...
Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: ...
Adana´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4´ü ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Adana´da TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araç ...
Kadının sevgilisine vurdurttuğu eski koca, 9 gün sonra hayatını kaybetti / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kadının sevgilisine vurdurttuğu eski koca, 9 gün ...