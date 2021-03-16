Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonlarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve 390 litre sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarında yapılan aramalarda 2 milyon 900 bin kaçak makaron, bin 600 litre kaçak akaryakıt, 18 gümrük kaçağı cep telefonu ve müstakil bir evde bin 390 litre sahte içki ele geçirildi. Polis, operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-16 10:01:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.