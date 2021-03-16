Başkan Çetin kursiyerlerle türkü söyledi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kültür Müdürlüğünce başlatılan bağlama kursunun ilk gününde kursiyerleri ziyaret etti, onlarla birlikte türkü söyledi.

Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğü, pandemi nedeniyle ara verdiği bağlama kurslarına yeniden başladı. Covid19 tedbirleri alınarak başlatılan kursların ilk gününde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kursiyerleri ziyaret ederek başarı diledi.

Turhan Selçuk Sanat Okulunda kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Çetin, “Bağlama çalmak hayatımda yapmak isteyip de öğrenmeye fırsat bulamadığım bir şey. Öğrenciliğimde çok yönlüydüm. Voleybol oynadım, halk oyunları yaptım. 4 ayrı halk oyunları ekibi çalıştırdım. Daha sonra tenise başladım. Bir dönem motosiklet tutkum vardı. Çok istememe rağmen bir türlü bağlama öğrenmeye zamanım olmadı. Bir yaz tatilinde İstanbul’a gittiğimde ünlü sanatçı Yavuz Top’un okuluna gittim. Bağlama kursuna başladıktan kısa bir süre sonra işlerim dolayısıyla Adana’ya dönmek zorunda kaldım ve kursu tamamlayamadım” dedi.

Başkan Çetin, her türlü müziği dinlediğini ancak Türk Halk Müziğine ayrı bir sevgisi olduğunu belirterek, bağlama kursuna katılan kursiyerleri kutladı ve başarılar diledi.

Bir süre kursiyerlerin bağlama çalmasını dinleyen Başkan Çetin ardından onlarla birlikte Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü söyledi. Başkan Çetin, kursiyerlerin ısrarı üzerine bağlama hocası Hüseyin Karakuş’un bağlaması eşliğinde Odam Kireç Tutmuyor türküsünü seslendirdi.

Bağlama kursuna 10’a kişilik 3 grup halinde 30 kişi katılıyor.

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