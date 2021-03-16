Yaşlı ve engellilere evde kimlik kartı hizmeti Adana’nın Karaisalı ilçesinde kaymakam yaşlı ve engellilerin ayağına giderek evde kimlik kartı hizmeti başlattı

Adana’nın Karaisalı ilçesinde kaymakam yaşlı ve engellilerin ayağına giderek evde kimlik kartı hizmeti başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu karar doğrultusunda vatandaşlar randevu alarak nüfus müdürlüklerinden kimliklerini değiştirmeye başlamıştı. Ancak aradan 4 yıl geçmesine rağmen hala eski nüfus cüzdanını değiştirmeyen vatandaşlar olduğu belirlendi. 2023 yılına kadar eski nüfus cüzdanlarının tamamen yenilenmiş olması gerekiyor. Ancak özellikle kırsal alanlarda kimlik kartı yenileme işinin çok az olduğu belirlendi.

Adana’nın Karaisalı ilçesi kaymakamı Mehmet Kaya, yaptığı incelemede, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların kimlik kartı değişikliği yapmadığını saptadı. Bu saptama üzerine kaymakam vatandaşların nüfus müdürlüklerine gelemediği için kimliğini değiştirmediğini belirleyince kaymakam vatandaşın ayağına giderek kimlik kartı verme dönemi başlattı. Kaymakam Kaya, Karaisalı İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Güldane Uğurluay ile görevli memurlarla engelli ve yaşlı vatandaşların kapısını çaldı. Vatandaşların evinde biyometrik fotoğrafını çekip kimlik kartı değişikliği için bütün işlemleri yaptı. Vatandaşlardan alınan başvuru ile 3 günde posta yoluyla yeni kimlik kartları gelmeye başladı. Kimlik kartı değişimi yapılırken pandemi kurallarına da uyuldu. Vatandaşlar devletin kimlik kartı yapmak için eve kadar gelip hizmet vermelerinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, “Çok yaşlı olduğumuz için devlet dairesine gidemiyorduk. Bu nedenle yeni kimlik kartını da alamadık. Kaymakam bey gelmese biz hayatta yeni kimlik kartı alamazdık” dediler.

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