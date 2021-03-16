Kızılay Adana Şube Başkanlığına Çolak getirildi Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Saygılı : “İyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşümüz devam ediyor”

Kızılay Adana Şube Başkanlığı görevine Halil Ahmet Çolak getirildi. Görevi Çolak'a devreden Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, iyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşünün, yeni sorumluluklar ve yeni görevlerle devam ettiğini söyledi.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, “Milletimizin iyilik eli olan Kızılay’ nerede bir mazlum nerede bir mağdur var ise onun yarasına merhem olmayı bir görev bilir. Tüm bu yaralara dokunurken renk körü olarak yapar. Adana’da yaptığımız çalışmalar ve gayretler hep bu yöndedir Mart 2011 de Kızılay nöbeti bize verildiğinde Adana’mızın her köşesinde yüreklere dokunarak büyük ailemizin kalbinde bir yer etmek için yola koyulduk. Kızılay’ı tüm büyük ailemiz Adana’mızın değerli iş dünyası, STK yöneticileri ve hayırseverlerimizle birlikte ülkemizin ilk sıralarına getirdik” bilgisini verdi.

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kızılay 2030 hedeflerine doğru giderken iyilik yürüyüşünde yeni sorumluluklar yeni görevlerle iyilik yoluna devam ettiğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

“Tecrübelerimizi yerelde, bölgede, ülkemizin hizmetinde sunmaya devam ederken şube çalışmalarımızda yükümüzün bir kısmını Halil Ahmet Çolak Kardeşime görev vererek iyilik yolunda birlikte yol almaya siz değerli büyük ailem Adana’mın desteği ile devam edeceğiz. Bu iyilik bayrağını daha yukarılara taşımak ana gayemizdir.”

Kızılay Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak ise kendisini Kızılay ile tanıştıran, Ramazan Saygılı’ya teşekkür ederek, “Beni Kızılay’la tanıştıran, uzun süre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım Adana şubesinde Genel Merkezimin takdirleri ile Şube Başkanı olarak görevlendirildim. İyilik yolundaki bu anlamlı görevi el birliği ile omuz omuza daha yukarılara götürmeyi bir görev biliyorum. Değerli genel merkez yöneticilerime ve Ramazan Saygılı Başkanımızın desteklerine teşekkür ediyorum. Yol uzun yol, bu hayırlı yolda Allah mahcup etmesin" dedi.

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