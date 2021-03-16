Adana'da fırtına... Sıva parçaları lüks otomobilin üzerine düştü

Adana’da etkili olan fırtınada duvardan kopan sıva parçaları lüks otomobilin üzerine düşerek camını patlattı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan ve zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, bazı ağaçların da üzerindeki meyveler yere döküldü.

Seyhan ilçesinde park halindeki bir otomobilin tavanına da binanın duvarından kopan parçalar düştü. Düşen parçalar lüks otomobilin arka camını patlatarak maddi zarara yol açtı.

Öte yandan, Meteorolojiden yapılan uyarıda, fırtınanın perşembe günü akşamına kadar devam edeceği belirtilerek, “Güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgarın, fırtına (6080 km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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