Başkan Akay’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

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Adana'da, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın korona virüse yenik düşen eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Nesrin Akay'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığına defnedildi.

Başkan Akay'ı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tören boyunca yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra, Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, CHP milletvekilleri katıldı.

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