Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi Nesrin Akay, son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay´ın eşi Nesrin Akay (70), bugün Kabasakal Mezarlığı´nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Nesrin Akay´ın cenazesi, bugün merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı´nda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bazı milletvekilleri ve aile yakınları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı yalnız bırakmadı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-03-16 20:02:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.