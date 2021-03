Ağrıya ve sızılara karşı kullanılan yakı bandı için doğru kullanım uyarısı

Can ÇELİKYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)KIŞ aylarında genellikle sırt, kol, kas ağrıları için kullanılan yakı ya da ısı bantları yıllardır eczanelerde satılıyor. Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, yakı bantlarının uygulandığı bölge için faydalı etkileri olduğunu, buna karşın yanlış kullanımında insan vücuduna zarar verebileceğini söyledi. Eczane dışında bazı işletmelerde el altından sahte yakı bantlarının satıldığını aktaran Yalbuzdağ, "Bunlar ise insan sağlığını gözetmeden üretilmiş sahte bantlardır. İnsan derisinde tahribata yol açabilir" dedi.

Yakı bantları, özellikle çetin geçen kış aylarında vücudumuzda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan eklem ve adale ağrılarının hafifletilmesine yardımcı, ilaçlı bezler olarak kullanılıyor. Neredeyse her eczanede bulunabilecek bu bantlar, özellikle orta yaş üzeri kesim tarafından daha sık talep görüyor. İçerdiği maddeler sayesinde insan vücuduna güçlü bir şekilde yapışan bu bantlar, etkisini gösterdikten sonra çıkarılıp, atılıyor. Fiyatı uygun ve ağrılar için pratik çözüm olarak tercih edilen yakı bantlarının kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, faydalı bir ürün olsa da yakının dikkatli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Yalbuzdağ ayrıca piyasa da sahte yakı bantlarının satıldığını da ifade etti.

`ALERJİSİ YA DA DERİSİ HASSAS OLANLAR KULLANMASIN´

Yakı bantlarının içerisinde acı biberden elde edilen kapsikumların olduğunu dile getiren Yalbuzdağ, bant yapıştırıldığında yanma hissinin bu kapsikumlar sayesinde ortaya çıktığını belirtti. Yanma sonrası bandın yapıştırıldığı bölgenin lokal olarak ısındığını ve rahatlama etkisinin başladığını dile getiren Yalbuzdağ, bu rahatlamaya karşın yakı bandı kullanırken dikkat edilecek hususların olduğunu söyledi. İnsan cildinde maksimum 2 gün kalması gereken yakı bandının süre aşımında zarar vermeye başlayabileceğini vurgulayan Yalbuzdağ, "Bu durumda deride aşırı hassasiyet, yanma ya da alerjiye neden olabilir. Kuvvetli yapışkana sahip olduğu için bir gün sonra çıkarmak uygun olacaktır. Alerjisi ya da derisi hassas olanlar kullanmamalıdır" dedi.

`SAHTELERİ PİYASADA EL ALTINDAN SATILIYOR´

Yakı bantlarının eczanelerde satıldığını ve insan sağlığı için kullanılan bu ürünün satın alınacağı tek yerin de eczaneler olması gerektiğini kaydeden Yalbuzdağ, buna karşın piyasada ucuz maliyetle üretilmiş sahte yakı bantlarının başka işletmelerde el altından satılabildiğini söyledi. Vatandaşları eczane dışında bir yerden yakı almaması konusuna uyaran Yalbuzdağ, "Dikkatli olmak lazım. Yapışkanından, etkisinden, kokusundan bir yakı bandının gerçek olup olmadığı anlaşılabilir. Bu noktalara dikkat edilirse ve kullanım şekli doğru anlaşılırsa ortada bir sorun kalmaz" diye konuştu.

`4 GÜN VÜCUDUNDA TUTAN DA YAPIŞIKKEN SICAK DUŞ ALAN DA VAR´

İş yerinde kış aylarının gözde ürünlerinden birisinin de yakı bandı olduğunu kaydeden Eczacı Emine Berat Demirci ise doğru kullanılmış bir yakının vücuda zarar vermeyeceğine dikkat çekti. Ağrılarından şikayetçi olup, yakı almaya gelen her hastayı kullanım şekli konusunda uyardığını belirten Demirci, tüm uyarılara rağmen tatsız durumlarla da karşılaşabildiklerini söyledi. Yakının vücutta bir ya da iki günden fazla kalmaması gerektiğini ifade eden Demirci, "Ama bakıyoruz, 4 gün vücudunda tutanlar var. Yakı bandı vücudunda yapışıkken sıcak duş alanlar var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK

2021-03-17 08:58:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.