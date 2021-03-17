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Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı´na giren uzman çavuş Adana´da yakalandı

DHA

Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı´na giren uzman çavuş Adana´da yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı´na giren, tutuksuz yargılanırken 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal, Adana'da saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu, İstanbul 24´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce `anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme´ suçundan 12,5 hapis cezasına çarptırılan ihraç Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal´ın, Adana´da saklandığı bilgisine ulaşıldı. TEM ekiplerinin, belirlenen adrese düzenlediği baskında Hüreyre Can Çatal, gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hüreyre Can Çatal'ın, İstanbul 52´nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı dönemde 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı´na giren askerlerden biri olduğu öğrenildi. Hüreyre Can Çatal´ın, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevinden ihraç edildiği, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Silivri L Tipi Cezaevi´ne gönderildiği, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüreyre Can Çatal, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-17 09:59:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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