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Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor Yüreğir Kültür Merkezi'nde açılan tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kursları yoğun ilgi görüyor Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: “Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur” Kursiyer Kübra Aydın: “Burada günün stresini atıyoruz” Kursiyer İnci Koç: “İlkokul bile okumamış birisi olarak yapabilir miyim diye çok düşündüm”

İHA

Kadınlar pandemi stresini atıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor Yüreğir Kültür Merkezi'nde açılan tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kursları yoğun ilgi görüyor Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: “Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur” Kursiyer Kübra Aydın: “Burada günün stresini atıyoruz” Kursiyer İnci Koç: “İlkokul bile okumamış birisi olarak yapabilir miyim diye çok düşündüm”

Adana'da belediyenin açtığı el işi kurslarına gelen kadınlar, hem korona virüsün stresini atıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Yüreğir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde işsiz kadınlar ve gençlerin kendilerini geliştirip ev ekonomilerine katkı sağlaması için Yüreğir Kültür Merkezi'nde tekstil, seramik, tasarım ve mutfak atölyeleri kuruldu.
Bu kurulan atölyelere de toplam 100 kadın başvurarak eğitim aldı. Kadınlar bu atölyelerde hem korona virüsün stresini atıyor hem de öğrendikleri ve yapıp sattıklarıyla ev ekonomisine destek sağlıyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, kurslara kentin bütün ilçelerinden kadınların katıldığını söyleyerek, “Burada yaptıkları işlerle ilgili dışarıya bu ürünleri satabiliyorlar. Örneğin az önce biz tekstil atölyesinde belediye olarak sipariş verdik. Maske yaptırıyoruz, forma, tişört yaptırıyoruz. ‘Hoş geldin bebek’ programı kapsamında çocuklara ve bebeklere verebileceğimiz birtakım hediyelikleri yaptırıyoruz. Kadınların hem aile bütçelerine bir katkı oluyor, hem de kendilerini daha iyi hissediyorlar” diye konuştu.
Kadınların burada stres attığını ve evlerindeki huzur ortamında arttığını belirten Kocaispir, “Yüreğir hem ekonomik anlamda hem de eğitim ve kültür noktasında dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bir ilçe. Özellikle kadınlarımızın hem ekonomik hayata katılımını hem de üretim yapmalarını çok önemsiyoruz. Kadınlarımız mutlu olduğu zaman evde de huzur ve mutluluk olur. Kadın evin direğidir. Bu sebeple kadınlarımıza ve gençlerimize dönük programlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Günün stresini atıyoruz”
Tasarım atölyesinde minyatür sanatı yapan Çevre Mühendisi olan Kübra Aydın, “Biz burada minyatür dersi alıyoruz ve tasarımla birleştiriyoruz. Minyatür sanatını Adana’nın mimari özellikleriyle birleştirmeye çalışıyoruz. Bunları kağıt üzerine aktarıyoruz. Kursumuz gerçekten çok güzel ve verimli geçiyor. Burada günün stresini atıyoruz ve pandemi döneminde çok iyi oluyor. Gayet güzel şeyler yapıyoruz” dedi.
İş bulamadığı için kursa geldiğini söyleyen Aydın, “Bende yetenek varmış ve bunu burada fark ettim. Daha iyi yerlere geleceğime inandığım için kendimi bu konuda eğitmeye çalışıyorum. Güzel bir gün geçiriyorum. Zaten üniversite teknik resim dersi aldığım içinde zorlanmadan yapıyorum” şeklinde konuştu.
Kursta yaptığı minyatür sanatıyla ev ekonomisine katkı sağlayan İnci Koç ise ilkokul dahi okumadığını belirterek, “İlkokul bile okumamış birisi olarak yapabilir miyim diye çok düşündüm. Çizim yapabilir miyim diye düşündüm ama buraya gelerek eğitim aldım. Bu eğitimlerle kursu ilerlettik. Şu anda Adana temalı çalışıyoruz. Kendi tasarımlarımızla minyatür yapıyoruz. Küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Dışarıdan kültür evlerine bakış açım çok farklıydı. Acaba bu kültür evleri ne işe yarıyor diyordum ama şu anda hem aile bütçemize hem de bize iyi geliyor. Bir şeyler üretmek, geliştirmek çok güzel. Burada aile ortamı var. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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