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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz: "Ormanların korunması vicdani ve anayasal sorumluluktur"

İHA

Yılmaz: "Ormanların korunması vicdani ve anayasal sorumluluktur"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormanların korunmasının vicdani ve anayasal bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Şube Müdürlüğünce, ormanların etkin bir şekilde korunmasını sağlamak, sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için tüm işletme müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitimlere Kozan ile devam edildi.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonundaki seminerin açılışında konuşan Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormanların korunmasının vicdani ve anayasal bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Ormanlarımıza kanun dışı yapılan her türlü müdahaleye karşı etkin bir şekilde mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzce sürdürülebilir ormancılık faaliyetleri, toplumun ormanlardan beklentilerini sürekli ve en iyi şekilde karşılamak, orman varlığımızı gelecek nesillere artırarak aktarabilmek ancak ormanların etkin bir şekilde korunması ile mümkün olabilir. Bu eğitimlerden tüm personelimizin istifade ederek, mevzuatta yapılan değişiklikleri öğrenerek, uygulamalarda doğru kararlar vermeleri açısından son derece önemlidir. Aksi durumlarda telafisi mümkün olmayan hukuki sorunlarla ve kanuni müeyyidelerle karşı karşıya kalınabilir. Eğitimin çalışanlarımız, bölgemiz ve ormancılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Eğitim kapsamında şube müdürü M. Onur Leylek, şube mühendisi Bayram Canbolat ve avukat Volkan Eroğlu tarafından; orman suçlarında arama el koyma, suç zaptı tanzim edilmesi, damga ve nakliye tezkereleri, silah taşıma ve kullanma talimatları, orman koruma, 657 Sayılı DMK, otlatma ve genel orman zararlıları ile mücadele konularında eğitim verildi.
Seminere, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, müdür yardımcıları, işletme şefleri, avukatlar, orman muhafaza memurları ve ilgili personeller katıldı.

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