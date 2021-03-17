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Ateşsoy: "Baba ile iletişim çocukların nasıl birey olacağını belirliyor" Liderlik Eğitmeni Yaşar Ateşsoy, pandemi sürecinde ailede huzur ve mutluluğu geliştirmeyi anlattı

İHA

Ateşsoy: "Baba ile iletişim çocukların nasıl birey olacağını belirliyor" Liderlik Eğitmeni Yaşar Ateşsoy, pandemi sürecinde ailede huzur ve mutluluğu geliştirmeyi anlattı

GazeteciYazar, liderlik, liyakat ve yönetim eğitmeni Yaşar Ateşsoy, baba ile iletişimin çocukların nasıl birey olacağını belirlediğine dikkat çekerek, "Dünyada ne kadar kötülük yapan insan varsa babası ile iletişimi zayıftır. Ne kadar iyilik yapan varsa babası ile iyi iletişim kurmuştur" dedi.
Ateşsoy, Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakamlık ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından “Pandemi sürecinde ailede huzuru ve mutluluğu geliştirmek” konulu düzenlenen dijital konferansta, iletişimde karşılıklı dinleme, çocukların pandemide dijital teknoloji ile fazla vakit geçirmesi ile iletişimde oluşan sorunların çözümü konularını anlattı. Pandemi sürecinde en çok, çalışan kadınların etkilendiğini belirten Ateşşoy, “Bu süreçte kadın ve erkek, çocukları ile birlikte bir ortamda kalması ile aile içinde doğru iletişim ihtiyacı daha çok arttı. Evde işte doğru iletişimin kaynağı aileden başlar" diye konuşta.

21 milyon kutuya ulaştı
Pandemi sürecinde yaşanan belirsizlik ve kaygının aile içi doğru iletişimin önemini ortaya çıkardığını kaydeden Ateşsoy, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin rengarenk haritasına bakınca özellikle okullar ve üniversitelerin açılıp açılmayacağı henüz belli değil ve öğrenci merkezleri karantina merkezi olarak bulunuyor. Tüm bu dönemde kaygı stres olağanüstü çoğaldı. Türkiye’de stres ve depresyon kaynaklı ilaç kullanımı birden milyonlarca kutuyu buldu. Şu an depresyon ilacı kullanımında 21 milyon kutu olmuş durumda. Bu durum sadece bizde değil tüm dünya da böyle.”

Bağırarak konuşmayın
Pandemi sürecinde evde çocukları ve eşleri ile daha fazla vakit geçiren ailelerin anne baba olmanın ve çocuklarının farklılıklarını keşfettiğine de vurgu yapan Yaşar Ateşsoy, şunları dile getirdi:
"Genç anne ve babalar, çocuklar size anne baba eğitimi veriyorlar. Çocuklar o çocuğun annesi nasıl olur bunu çocuk öğretiyor. Bunların farkında olursan anlayışlı olmak daha kolay oluyor. Sorunların asıl kaynağına geldiğimizde çocuk ve eşlerle iletişim kurmak doğru bir şekilde karşılıklı birbirlerini dinlemekten başlıyor. Muhatabın varlığını kabul ederek. Bizim ülkemizde dinleme özelikle anne baba çocuklarını dinlerken yapılan hatalar yüzünden iletişim sorunu oluyor. Aynı anda konuşmamak. Ortada olan sorunu birimizi suçlayarak değil, konuşarak ve karşılıklı sorunu suçlama yapmadan dinlemekle mümkün. Ortak dil sevgiyle, saygıyla, bilgiyle, insanca konuşarak çözülür. Evde tatlı dil ve güler yüzlü olmaktan başka geçinmek gerekiyor. Evde sorunları taraflar bağırarak konuştuğumuz için birbirlerini duymuyorlar. Bağırarak konuşanlar birbirlerini duymazlar. Birbirlerini bilimsel olarak duymuyorlar. İletişim dinlemek ile başlıyor” dedi.

Baba ile iletişimin önemi
Yapılan araştırmalarda evde öfkeli çocukların dışarı çıkamadığı için aslında dışarı çıkma ihtiyacını söyleme biçiminin öfke olduğunun altını çizen Yaşar Ateşşoy, ”Çocuk kızdığı zaman pandemi sürecinde çocuk dışarı çıkma ihtiyacını karşılıyor. Çocuk ekrandan dışarı çıktığını düşünüyor. Bütün bunlar göz önünde iken çocuklar özellikle bu çağın çocukları ile sevgi istiyor. Çocukları başkaları ile kıyaslamadan değerlendirmememiz gerekiyor. Bizler tanımadığımız kişilere güvenmeyiz. Ve çocuklarınızı tanımıyor iseniz güven duygusu oluşmaz ve kaygı başlar. Çocuklarımıza güvenmeli ve çocukların yeteneklerini keşfederek o yönde eğitimde ilerlemelerini saplamalıyız. Her çocuk bir değildir ve kişiye özel eğitim çocuklarımızın hayat başarısında çok önemli rol oynamaktadır. Söz göze söylenir. Yüz yüze bakışmaları ve yetişkinler eğilerek çocukları ile göz teması kurarak onlarla iletişim kurmalı. Bilgiyle sevgiyle saygıyla çocuğa doğru iletişimin anahtarıdır. Çocukların hafızasında yapılan doğru ve yanlışlar kayıtlar silinmiyor. Çocuklara aşkım annecim, babacım, sevgilim, bir tanem diye hitap etmeyin. Çocuk bunu farklı yorumluyor. Aile iletişimde çocuğa oğlum kızım diye hitap etmek gerekiyor. Dünyada ne kadar kötülük yapan insan varsa babası ile iletişim zayıflığı olduğu için tespit edilmiş. Ne kadar iyilik yapan varsa babası ile iyi iletişim kurmuş olması araştırmalarla ortaya konmuş. Bu detay önemli baba ile iletişim anahtarı ise çocuklarınızı kucaklamak. İletişim anahtarı ise sevgi ve bilgi” diye konuştu.

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