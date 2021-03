Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Ergenoğlu, babası için ayrılan mezarlığa defnedildi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu (54), memleketi Adana´da son yolculuğuna uğurlandı. Ergenoğlu'nun cenazesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi´nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu´nun kendisi için ayrılan Üniversite Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan ve ardından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 15 Mart'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Ergenoğlu´nun cenazesi, memleketi Adana´ya gönderildi. Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu için sabah saatlerinde eğitimini tamamladığı Çukurova Üniversitesi´nin Mezarlığı´nda tören düzenlendi. Ergenoğlu´nun annesi Ayfer (81) ve babası Fuat Ergenoğlu (84) cenaze boyunca gözyaşı dökerken, meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Ergenoğlu´nun cenazesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi´nden emekli babası Prof. Dr. Fuat Ergenoğlu´nun isteği üzerine kendisi için ayrılan mezarlığa defnedildi.

`BENİM YAVRUM HERKESE DOKUNDU´

Cenaze töreninde duygularını dile getiren anne Ayfer Ergenoğlu, kimsenin evlat acısı yaşamasını istemediğini bunun dayanılmaz olduğunu söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Ergenoğlu, "Allah kimselere evlat acısı vermesin. Bittim ben. Sıra benimdi, ona nasıl sıra geldi. Dayanılmaz bir acı. Nur gibi bir çocuktu, herkese dokundu benim yavrum. Kimselere bir şey yapmadı, hasta kurbanı oldu" dedi.

Oğlunun ömrünün baharında hayattan koptuğunu belirten baba Fuat Ergenoğlu ise "Bunca sene uğraştı, didindi, tam vatanına, evlatlarına faydalı olacak bir dönemde gitti. Onlar kahraman ama bunu bilen yok" diye konuştu.

MASKE UYARISI YAPMIŞTI

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuş ve yaptığı paylaşımda "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes her koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" ifadelerine yer vermişti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

