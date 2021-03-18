Koronavirüs e- Spora ilgiyi arttırdı; oyun oynayıp ayda 10 bin TL para kazanan var



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)ADANA Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, profesyonel anlamda oyun oynayan sporcuların aylık 4 bin ila 10 bin lira para kazandığını söyledi. Pandemiyle birlikte elektronik spora ilginin arttığını belirten Genç, "ESpor o kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kurulmasının ardından, espor dalında gelişmeler devam ediyor. Ülke genelinde kurulan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen Elektronik Sporlar Federasyonu, birçok oyunda turnuvalar gerçekleştirerek binlerce lira ödül dağıttı. Birçok büyük markanın sponsor olarak oyun turnuvaları düzenlemesi ve çok sayıda Türk espor oyuncusunun yurt dışındaki turnuvalardan yüksek miktarda para kazanmasının ardından bilgisayar oyuncularının para kazanma isteği arttı. Ortalama 20 bin liralık bütçeyle kurulan bilgisayar ile yapılan espora ilgi, pandemi döneminde neredeyse 10 kat arttı. Koronavirüs nedeniyle uzun süre evden çıkamayan vatandaşlar bilgisayar oyunu oynayarak espor dalına merak saldı.

`ESPOR MESLEK HALİNE GELDİ´

Adana Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, dünya genelinde popüler olarak oynanan oyunların arkadaş gruplarıyla bir takım oluşturularak ya da bireysel olarak düzenlenen turnuvalara katılarak esporcu olunacağını dile getirdi. Genç, esporcu olmak isteyen vatandaşların Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri´ne müracaat ederek espor lisansı çıkarabileceklerini söyledi. Federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olduğunu belirten Yusuf Genç, ''Espor son zamanlarda bir meslek haline geldi. Çünkü sektörde çok fazla bir iş alanı mevcut. Işıkçı, sesçi, oyuncular, menajerler, antrenörler gibi. O kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.

Elektronik Sporlar Federasyonu kurulmadan önce Türklerin yurt dışındaki oyun turnuvalarına katılarak oyun oynadığını belirten Genç, "Federasyonumuzun kurulmasının ardından bu takımlar daha da güçlendi. Federasyonumuz bizi uluslararası düzeyde temsil etmek için elinden geleni yapıyor. Şu anda birçok oyun dalında bizi temsil eden Türk takımlarımız var. Bunun haricinde milli takım statüsünde oynayan takımlarımız da var" diye konuştu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE İNSANLARIN OYUNLARA MERAKI ARTTI'

Pandemi sürecinde vatandaşların oturdukları yerde bilgisayar oyunları oynamaya başladığını ve vatandaşların elektronik spora bakış açısının değiştiğini aktaran Genç, "Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yayın yaparak para kazananların izlenme oranlarını görünce ilgisi daha da arttı. Bu sayede oyunların oynanma sayısında ciddi artış oldu" ifadelerini kullandı.

`15-20 BİN LİRA BÜTÇEYLE E-SPORCU OLUNABİLİR´

Profesyonel anlamda bir esporcunun takımından ve sponsorundan destek almıyorsa kendi başına bireysel olarak 1520 bin lira gibi yatırımla esporcu olabileceğini söyleyen Genç, ''Dünya genelinde çok büyük turnuvalar yapılıyor. Ülkemizde de federasyonumuzla birlikte Türkiye şampiyonası başladı. Turnuvaların ödülleri 100 bin liranın üstünde. Yurt dışında ise bazı oyunların çok daha büyük bir turnuvası oluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor. Turnuva ödülü olarak da 100 bin doların üstünde ödül veriliyor. Bakanlığımızın 2018 yılında yayınladığı rapora göre en çok kazanan esporcular yayınlanmıştı. Kazançlar, branş ve oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde yabancı oyunlar da çok fazla sayıda. Örneğin başka ülkeden gelip Türkiye´deki kulüplerde oynuyorlar. Bir Türk oyuncu ortalama statüdeki bir takımda oynuyorsa aylık 4 bin ila 10 bin lira arasında para kazanıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-18 09:23:36



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