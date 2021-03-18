Marangoz atölyesi böyle yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da gece marangoz atölyesinde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde dün gece çıktı. Atölyenin yandığını gören vatandaşalar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada atölye alev alev yandı. Atölyenin yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İş yeri tamamen kullanılamaz hala geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.