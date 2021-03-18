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(ÖZEL) Koronavirüs e-spora ilgiyi artırdı; oyun oynayarak 10 bin TL kazanan var

DHA

(ÖZEL) Koronavirüs e-spora ilgiyi artırdı; oyun oynayarak 10 bin TL kazanan var


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, profesyonel anlamda oyun oynayan e-sporcuların aylık 4 bin ila 10 bin lira para kazandığını söyledi. Pandemiyle birlikte elektronik spora ilginin arttığını belirten Genç, "ESpor o kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2018 tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kurulmasının ardından, espor dalında gelişmeler devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet yürüten Elektronik Sporlar Federasyonu, düzenlediği turnuvalarda binlerce lira ödül dağıttı. Birçok büyük markanın sponsor olarak turnuvalar düzenlemesi ve çok sayıda Türk espor oyuncusunun yurt dışındaki turnuvalardan yüksek miktarda para kazanmasının ardından bilgisayar oyuncularının bu branşa ilgisi daha da arttı. Ortalama 20 bin liralık bütçeyle kurulan bilgisayar ile yapılan e-spora ilgi, pandemi döneminde neredeyse 10 katına çıktı. Koronavirüs salgınına karşı getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında uzun süre evde kalan kişiler, e-spor dalına merak saldı.
'E-SPOR MESLEK HALİNE GELDİ'
Adana Elektronik Sporlar İl Temsilcisi Yusuf Genç, dünya genelindeki popüler oyunları oynayan kişilerin, arkadaş gruplarıyla bir takım oluşturarak ya da bireysel olarak düzenlenen turnuvalara katılarak e-sporcu olabileceğini söyledi. Yusuf Genç, e-sporcu olmak isteyenlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine müracaat ederek lisans çıkarabileceklerini aktardı. Federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olduğunu dile getiren Genç, ''E-spor son zamanlarda bir meslek haline geldi. Çünkü sektörde çok fazla bir iş alanı mevcut: ışıkçı, sesçi, oyuncular, menajerler, antrenörler gibi. O kadar kapsamlı bir iş haline geldi ki bu sporu profesyonel anlamda yapanlar için bir meslek kolu oluştu" dedi.
Elektronik Sporlar Federasyonu kurulmadan önce Türklerin yurt dışındaki oyun turnuvalarına katılarak oyun oynadığını belirten Genç, "Federasyonumuzun kurulmasının ardından bu takımlar daha da güçlendi. Federasyonumuz bizi uluslararası düzeyde temsil etmek için elinden geleni yapıyor. Şu anda birçok oyun dalında bizi temsil eden Türk takımlarımız var. Bunun haricinde milli takım statüsünde oynayan takımlarımız da var" diye konuştu.
'PANDEMİ SÜRECİNDE İNSANLARIN OYUNLARA MERAKI ARTTI'
Pandemi sürecinde vatandaşların bilgisayar oyunları oynamaya başladığını ve elektronik spora bakış açısının değiştiğini anlatan Yusuf Genç, "Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yayın yaparak para kazananların izlenme oranlarını görünce ilgisi daha da arttı. Bu sayede oyunların oynanma sayısında ciddi artış oldu" ifadelerini kullandı.
'15-20 BİN LİRA BÜTÇEYLE E-SPORCU OLUNABİLİR'
Bir kişinin, profesyonel anlamda herhangi bir kulüpten ve sponsordan destek almıyorsa, bireysel olarak 15-20 bin lira gibi yatırımla e-sporcu olabileceğini kaydeden Genç, ''Dünya genelinde çok büyük turnuvalar yapılıyor. Ülkemizde de federasyonumuzla birlikte Türkiye Şampiyonası başladı. Turnuvaların ödülleri 100 bin liranın üstünde. Yurt dışında ise bazı oyunların çok daha büyük bir turnuvası oluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor. Turnuva ödülü olarak da 100 bin doların üstünde ödül veriliyor. Bakanlığımızın 2018 yılında yayınladığı raporda, en çok kazanan esporcular vardı. Kazançlar; branş ve oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde yabancı oyunlar da çok fazla sayıda. Örneğin başka ülkeden gelip Türkiye'deki kulüplerde oynuyorlar. Bir Türk oyuncu ortalama statüdeki bir takımda oynuyorsa aylık 4 bin ila 10 bin lira para kazanıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Temsilci Yusuf Genç ile röp.
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Yusuf KANTARLI Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-18 10:05:02

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