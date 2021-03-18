Adana’nın kuzey ilçeleri beyaza büründü

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Adana’nın kuzey ilçeleri Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke’de kar yağışı etkili oldu.

Bu yıl kışı az miktarda yağış gördüğü ilçeler bahar ayında yeniden beyaza büründü. Tufanbeyli’de etkili olan kar yağışı üreticileri de sevindirdi. Beyaza bürünen ilçede kar manzaraları da görsel şölen oluşturdu.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kar senesi var senesi derler, yağışlar bölgemize bereket getirsin" dedi.

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