Yüreğir'e yeni anaokulu

Yüreğir’de çocukların daha iyi koşullarda eğitim almaları için yeni bir proje hayata geçiriliyor. PTT Evleri Mahallesinde yapılacak anaokulunun protokolü imzalandı.

Yüreğir Belediyesi, PTT Evleri Mahallesine çocukların daha iyi koşullarda eğitim almaları için hayırsever desteğiyle yeni bir Anaokulu kazandırıyor. PTT Evleri Anaokulu’nun yapımı için Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve hayırsever iş adamı Nuri Sabuncu protokol imzaladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Kocaispir, eğitim konusundaki çalışmalarda işbirliklerine ve hayırseverlerle ortak çalışmalara önem verdiklerini kaydetti. Kocaispir, “İlçemizde her geçen gün nüfusumuz artıyor ve gelişiyor. Bu anlamda bu tür sosyal alanlara da ihtiyaç oluyor. Sayın Nuri Sabuncu’yu bu konudaki duyarlılığı ve Yüreğir’imize değer katacak böylesi bir hayra destek oldukları için kamuoyu nezdinde kutluyorum.

Bizim için çok değerli ve önemli bir proje” diye konuştu.

Hayırsever iş adamı Nuri Sabuncu’da Yüreğir Belediyesi ile birlikte ortak projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Nuri Sabuncu, PTT Evleri Mahallesi’nde böyle bir ihtiyacın olduğunu kaydederek en kısa zamanda projeyi tamamlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Kocaispir, hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu protokolün altına imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında PTT Evleri Mahallesi’nde 620 metrekare kapalı, 128 metrekare iç avluya sahip, 80 kişi kapasiteli her biri 20 kişilik 4 sınıf, yemekhane, öğretmen odası, atölye, hazırlık odası, mutfak, yönetici odası ve 458 metrekare arka bahçesi bulunan Anaokulu yapılacak. Anaokulunun 2021 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

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