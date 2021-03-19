FETÖ´den aranan 'ev abisi' Adana´da yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı. Mehmet D.´nin, ByLock kullanıcısı olduğu ve üniversitede okuduğu dönemde `Eğmen´ kod adıyla `ev ağabeyliği´ yaptığı öne belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Hatay Ağır Ceza Mahkemeleri'nce hakkında `silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek´ ve `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D.´nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Mehmet D.´yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Mehmet D.´nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması `ByLock´ kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülen´in çağrısıyla Bank Asya´daki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet D.´nin, Malatya´da üniversite eğitimi gördüğü dönemde `Eğmen´ kod adını kullanarak `ev ağabeyliği´ yaptığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-19 10:27:04
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