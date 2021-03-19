10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü

Sen de mi uşak!

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki Altan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan, İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-03-19 10:40:12



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