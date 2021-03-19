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Bakan Dönmez’den doğalgaz kullanmayan vatandaşlara çağrı: “Doğalgaz hizmetine başvurun ve siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da Enerji Koordinasyon Toplantısı sonrası konuşan Bakan Fatih Dönmez: “Adana’da 750 milyon liralık doğalgaz, 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı” “Adana düne göre çok daha kaliteli bir enerjiyle karşı karşıya gelecek” “Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla doğalgazı bütün illerimize getirdik”

İHA

Bakan Dönmez’den doğalgaz kullanmayan vatandaşlara çağrı: “Doğalgaz hizmetine başvurun ve siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’da Enerji Koordinasyon Toplantısı sonrası konuşan Bakan Fatih Dönmez: “Adana’da 750 milyon liralık doğalgaz, 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı” “Adana düne göre çok daha kaliteli bir enerjiyle karşı karşıya gelecek” “Batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla doğalgazı bütün illerimize getirdik”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’ya 750 milyon liralık doğalgaz yatırımı, 20212025 dönemi içerisinde de yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandığını söyledi. Hava kirliliğinin azalması için herkesin doğalgaz kullanması gerektiğini de belirten Bakan Dönmez, “Lütfen çağdaş, kaliteli, konforlu yaşamın en büyük hizmetlerinden birisi olan doğalgaz hizmetine başvurun ve siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya geldi.
Bakan Dönmez, ilk olarak Adana Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Dönmez, valilik toplantı salonunda gerçekleşen Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle oldukça verimli ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Dönmez, “Adana özellikle güney kentlerimiz içerisinde hem sanayi, hem tarımıyla hem de turizmiyle öne çıkan şehirlerimizden birisi. Bu ilimizin enerji arz ve güvenliği kesintisiz bir şekilde elektrik ve doğalgazın son kullanıcıya kadar tedariki olmazsa olmazımız. Adana’ya doğalgaz 2009 yılında kavuştu. 11 yıldır doğalgaz konforundan yararlanan illerimizden birisi” diye konuştu.

“Adana’da 190 bin abonemiz doğalgaz kullanıyor”
AK Parti iktidarı sayesinde şu anda bütün illerde doğalgaz olduğunu belirten Fatih Dönmez, 2002 yılına kadar sadece 5 büyük ilimizde ve 50 ilçede doğalgaz varken şu an hamdolsun Edirne’den Hakkari’ye kadar batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla doğalgazı bütün illerimize getirdik. Adana’da 190 bin abonemiz doğalgaz kullanıyor. Ama neredeyse 200 bin civarında kapısına kadar doğalgaz götürüp gaz kullanmayan insanlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın”
Hava kirliliğini azaltmak için bütün Adanalılara doğalgaz kullanma çağrısı yapan Bakan Dönmez, “Lütfen çağdaş, kaliteli, konforlu yaşamın en büyük hizmetlerinden birisi olan doğalgaz hizmetine başvurun ve siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın demek istiyorum. Bu sadece sizin konforunuzu arttırmayacak. Adana gibi bir bölgemizde hava kalitesinin istenen seviyelere gelmesi ve artması açısında aboneleşme oranı son derece önemli. Buraya yapılan yatırımın kullanılıyor olması şehrimizin lehine bir durumdur” dedi.

“750 milyon liralık yatırım yapılacak”
5 yıl içerisinde Adana’da bütün ilçelere doğalgaz ulaştıracaklarını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi:
“Merkez hariç Ceyhan, Kozan, Yumurtalık ve Karaisalı gibi doğalgaz kullanan ilçelerimiz var. Asıl hedef Adana’da 5 yıl içerisinde şu anda kullanmayan 6 ilçemize daha doğalgaz götürmeyi hedefliyoruz. Bir kısmını boru hattı diğerlerini de CNC dediğimiz sıkıştırılmış doğalgaz taşımayla götüreceğiz. Nihai kullanıcılar açısından değişen bir şey yok ama onu söyleyeyim. Doğalgaz dağıtım şirketimiz Adana ilinde yaklaşık 750 milyon liralık bir yatırım yapacak. Bu yatırımla hem 6 ilçemize hem de mevcut doğalgaz kullanan ilçelerdeki eksik mahallelere dağıtımlar gerçekleşecek. Doğalgazın yaygınlaştırılmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

“65 yaşındaki HES santralini ziyaret edeceğiz”
Adana’da Türkiye’nin en eski hidroelektrik santraline ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Dönmez, “Şu anda çalışan en eski HES santralini ziyaret edeceğiz. 65 yaşında. Şu anda Türkiye’nin çalışan en eski santrali. İlk santrali burada kurmuşuz ve halen çalışıyor. Bu mutluluk verici. Adana’nın enerji talebi yıllar itibariyle hem sanayinin gelişmesine bağlı olarak hem de sosyal gelişmişlik endeksinin artmasına bağlı olarak elektrik talebi artan şehirlerden birisi. Artan talebi kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılamakta bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.

“Çözümler getirmek bizim görevimiz”
Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak kırsalda yaşayan kişilerin elektrik hatlarında sıkıntı olduğunu belirten Bakan Fatih Dönmez, “İklim değişikliğine bağlı olarak ani hava değişiklikleri nedeniyle kırsalda yaşayan insanların elektrik hatlarında sıkıntılar yaşadık. Ancak her ne kadar iklim değişikliği bizi, şebekelerimizi zorlasa da buna çözümler getirmek bizim görevimiz. Şirketlerimizden bu bölgede şebekelerin yenilenmesi dahil planlı bakımlara ağırlık vermesini, yetersiz güç veya iletkin dağıtım hattı olan yerlerde de süratle bu eksikliği tamamlaması noktasında bir mutabakata vardık” dedi.

Adana’ya 1 milyar 425 milyon liralık yatırım
Adana’da 20212025 dönemi içerisinde yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandığını söyleyen Dönmez, “20152020 dönemini kıyasladığımızda ki o zaman 1 milyar 97 milyon liralık bir yatırım vardı, neredeyse yüzde 4050 civarında artış var. Bu yapılacak yatırımında önemli bir kısmını kırsal mahallelere ayırdık. Bu yatırımın 855 milyon liralık kısmı merkez ilçelerdeki yatırımlara, diğer 570 milyon liralık kısmını da kırsala ayırdık. Bir önceki dönemle de kıyasladığımızda 7 kat kadar enerji nakil hatlarında artış olacak. 20152020 dönemini kıyasladığımızda 7 katlık enerji nakil artışı hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu talebi zamanında karşılamış olacağız” ifadelerini kullandı.
Kırsalda yaşayan vatandaşların da artık şehirde yaşayan vatandaşlar gibi elektrikli ev aleti kullandığını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Şehirde hangi araç gereci kullanıyorsak şimdi köylerimizde de var. Şehirdeki bir evin tükettiği elektrikten daha fazlasını kırsalda oturan insanlar tüketmeye başladı. Bizim de yatırımları tamamlamamız gerekiyor. İnşallah Adana düne göre çok daha kaliteli bir enerjiyle karşı karşıya gelecek. Bunun için de katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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