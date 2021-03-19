Başkan Erdem: "Tedbirleri elden bırakmıyoruz"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Otogar, şehir içi dolmuşlar, Adana Ceyhan Koop, İlçe Sağlık Müdürlüğü, ATM’ler, dolmuş durakları, parklar, kent meydanı ve kamyon garajı olmak üzere kapsamlı dezenfekte çalışması yapan ekipler, korona virüsün yayılma ihtimalinin yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışması yürütüyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kent merkezinin dört bir tarafında dezenfekte çalışması yapılıyor. Ekiplerimizin çalışmalarını bizzat takip ederek ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını maske mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Sizlerin sağlığı her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın sağlığı için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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