Küçük İsmail Efe, son yolculuğuna uğurlandı 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden babası ile aynı kaderi paylaşan Efe Demiryürek'in cenazesi sırasında annesi sinir krizi geçirdi

Sen de mi uşak!

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Bu sabah okula gitmek için evinden çıktığı sırada özel öğrenci servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz mezarlığı civarında bulunan evinden okula gitmek için çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, özel öğrenci servis aracı çarpması sonucu ağır yaralandı. Minik Efe, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 8 yıl önce de babası trafik kazasında hayatını kaybeden minik Efe'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Kozan Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze merasiminin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Babasının yanı başına defnedilen İsmail Efe'nin annesi Meryem Turgut tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Cenaze törenine İsmail Efe'nin öğrenim gördüğü Ağlıboğaz Şehit Murat Özkozanoğlu İlköğretim Okulu Müdürü, Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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